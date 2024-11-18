«Не самый сильный тренер». Лапко — о новом наставнике Иги Швёнтек

Бывшая белорусская теннисистка, чемпионка юниорского турнира «Большого Шлема» Вера Лапко оценила нового наставника второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек. Им стал бельгийский тренер Вим Фиссетт.

«Для меня был немного неожиданным спад Иги Швёнтек. В определенный момент результаты польки ухудшились. Я была удивлена, что Ига сменила тренера. Лично не знакома с бывшим наставником Швентек Томашом Викторовски, но энергетически через экран чувствовалось, что в принципе этот специалист является достаточно сильным. Это уверенный тренер и со стороны казалось, что он отличный человек. По итогам этого решения я подумала, что сама Ига видит ситуацию по-другому и предполагала, что у неё, возможно, наступит какой-то спад.

Теперь Швентек стала работать с Вимом Фиссеттом. По моему мнению, это не самый сильный тренер. Наверное, если исходить из тех спортсменок и тех результатов, которые они показывали, Вим является хорошим наставником. Однако я считаю, что это не самая лучшая кандидатура для игрока уровня Иги. Для меня большей неожиданностью было поведение Швёнтек в сложившейся ситуации", — приводит слова Лапко Metaratings.by.