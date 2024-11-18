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Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах

Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографии с отдыха, который проводит на Мальдивах, на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Последним турниром 33-летней Павлюченковой в нынешнем сезоне был Открытый чемпионат США — 2024 в начале сентября. Анастасия уступила первой ракетке мира польской теннисистке Швёнтек в третьем круге со счётом 4:6, 2:6 на стадии третьего круга.

Позднее Анастасия объявила, что досрочно завершает сезон-2024. «Это был очень длинный сезон, и теперь он для меня закончен. Впереди долгожданный и заслуженный отдых», — заявила россиянка.

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