Серена Уильямс опубликовала редкое семейное фото в честь годовщины свадьбы с супругом

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс устроила тематический семейный досуг в честь годовщины свадьбы с супругом.

Фото: страница уильямс в социальных сетях

«7 лет так быстро пролетели… Алексис, ты лучший папа для наших девочек. Спасибо, что сделали этот день особенным», — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.