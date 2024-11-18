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Владелец «Ювентуса» восхитился выступлением Синнера в финале Итогового турнира — 2024

Владелец «Ювентуса» восхитился выступлением Синнера в финале Итогового турнира — 2024
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Владелец «Ювентуса» Джон Элканн прокомментировал победу итальянского теннисиста первой ракетки мира Янника Синнера в Итоговом турнире ATP — 2024. В финале он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

«Этот вечер был особенным. Янник — пример на корте и за его пределами. В нём есть страсть и уважение к делу. Он так поблагодарил судью, который завершает карьеру… Это внимание, несомненно, является частью воспитания. Особые вещи характеризуют его и делают не только великим итальянцем, но и отличным примером для всех. Удивительное время для итальянского тенниса: у нас лидер мирового рейтинга и победа в Кубке Дэвиса. Молодой „Ювентус“ тоже хочет прогрессировать. Финал в исполнении Синнера, безусловно, является отличным источником вдохновения», — приводит слова Элканна Tuttosport.

Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.

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