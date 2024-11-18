Кузнецова: самым сильным соперником Синнера в Турине стала бутылка шампанского

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на момент с церемонии награждения на Итоговом турнире ATP — 2024. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер испытал проблемы с открытием бутылки шампанского.

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«Забавно, что самым сильным соперником Янника в Турине стала бутылка шампанского», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В финале Синнер одолел четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4. Итальянец заработал за турнир $ 4 881 500 призовых. Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.