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Экс-защитник «Ювентуса» заявил, что Янник Синнер был бы успешен в любом виде спорта

Экс-защитник «Ювентуса» заявил, что Янник Синнер был бы успешен в любом виде спорта
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Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высоко оценил уровень игры первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Синнер был бы успешным в любом виде спорта. Меня поражает такая эластичность в его высоком теле. Синнер — сын, которого хотели бы все. Он, как блюз, объединяет страну», — приводит слова Кьеллини La Gazzetta dello Sport.

Вчера, 17 ноября, Синнер одержал победу на Итоговом турнире ATP — 2024. В финале он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.

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