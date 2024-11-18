Экс-защитник «Ювентуса» заявил, что Янник Синнер был бы успешен в любом виде спорта

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высоко оценил уровень игры первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Синнер был бы успешным в любом виде спорта. Меня поражает такая эластичность в его высоком теле. Синнер — сын, которого хотели бы все. Он, как блюз, объединяет страну», — приводит слова Кьеллини La Gazzetta dello Sport.

Вчера, 17 ноября, Синнер одержал победу на Итоговом турнире ATP — 2024. В финале он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.