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Петрова: Медведев и Рублёв провели стабильный сезон

Петрова: Медведев и Рублёв провели стабильный сезон
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова оценила выступление российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва в прошедшем сезоне.

«Даня и Андрей молодцы, что добрались до Итогового турнира ATP. Это означает, что у них был достаточно стабильный сезон. Медведев начал с финала турнира «Большого шлема», потом в сезоне было четыре полуфинала. У Рублёва – два титула в сезоне, один финал. Он закончит сезон в десятке. Но Рублёва подвели турниры «Большого шлема». Только один четвертьфинал, а сыграл бы получше, то мог бы в рейтинге стоять выше. В целом непростой сезон и для того, и для другого. Даня бился, хотел завоевать титул, но не получилось. У Рублёва были эмоциональные качели. Думаю, они оба рады, что сезон подошёл к концу и можно отдохнуть, перезарядиться», — приводит слова Петровой ТАСС.

В рейтинге ATP по итогам сезона Медведев расположился на пятой строчке, Рублёв — на восьмой.

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