Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В этом году коляска нам не нужна». Бублик опубликовал милые фото с повзрослевшим сыном

«В этом году коляска нам не нужна». Бублик опубликовал милые фото с повзрослевшим сыном
Аудио-версия:
Комментарии

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал в социальных сетях милые семейные снимки, на которых запечатлены его жена и повзрослевший сын Вася (мальчик родился в августе 2022 года).

«В этом году коляска нам не нужна», — подписал фото Бублик.

Фото: из личного архива Александра Бублика

Фото: из личного архива Александра Бублика

Фото: из личного архива Александра Бублика

В последний раз Бублик выходил на корт на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга он проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Однако фактически сезон для Александра не завершён. Бублик примет участие в гранд-финале UTS-тура (выставочный турнир), который пройдёт с 6 по 8 декабря в Лондоне (Великобритания). Общий призовой фонд соревнований составляет более $ 2 млн. Одним из организаторов мероприятия является известный менеджер Патрик Муратоглу.

Материалы по теме
У Синнера есть брат из России. Янник показал его всему миру после победы на Итоговом
У Синнера есть брат из России. Янник показал его всему миру после победы на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android