«В этом году коляска нам не нужна». Бублик опубликовал милые фото с повзрослевшим сыном

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал в социальных сетях милые семейные снимки, на которых запечатлены его жена и повзрослевший сын Вася (мальчик родился в августе 2022 года).

«В этом году коляска нам не нужна», — подписал фото Бублик.

Фото: из личного архива Александра Бублика

Фото: из личного архива Александра Бублика

Фото: из личного архива Александра Бублика

В последний раз Бублик выходил на корт на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга он проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Однако фактически сезон для Александра не завершён. Бублик примет участие в гранд-финале UTS-тура (выставочный турнир), который пройдёт с 6 по 8 декабря в Лондоне (Великобритания). Общий призовой фонд соревнований составляет более $ 2 млн. Одним из организаторов мероприятия является известный менеджер Патрик Муратоглу.