Рафаэль Надаль ответил, посетит ли Роджер Федерер его прощальные матчи на Кубке Дэвиса

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос журналиста, появится ли один из главных соперников в его карьере – 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер – на его матчах в финале Кубка Дэвиса – 2024. Они станут для испанца последними в профессиональной карьере.

Финальная часть Кубка Дэвиса — 2024 пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

«Я не разговаривал с Роджером. Думаю, у Роджера плотный график. Это будет моя последняя неделя в профессиональном туре, но не думаю, что это станет моим полноценным прощанием. Так что у нас будут другие возможности что-то сделать», — приводит слова Надаля RFI.

Нельзя не отметить, что ранее 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович заявлял о своём намерении появиться в Малаге, чтобы поддержать Надаля.