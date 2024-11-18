Тренер Синнера: если бы в начале нас попросили расписаться за результат, мы бы сделали это

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался об успехах своего подопечного в этом сезоне.

«Это был невероятный год. Мы начали с победы в Австралии и закончили титулом здесь. Это был очень длинный и напряжённый сезон, но мы довольны тем, чего достигли. Первые два «Больших шлема» для Янника, его первая победа здесь, в Турине, на Итоговом турнире ATP. Если бы кто-то перед началом сезона попросил нас расписаться за этот результат, мы бы обязательно его подписали. Мы очень довольны», — сказал Ваньоцци на пресс-конференции.

Напомним, Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. В финале он обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.