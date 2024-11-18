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Пресс-служба Кубка Дэвиса показала совместное фото Надаля и Алькараса с вечеринки игроков

Пресс-служба Кубка Дэвиса показала совместное фото Надаля и Алькараса с вечеринки игроков
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Медиаслужба Кубка Дэвиса – 2024 опубликовала в социальных сетях совместное фото испанцев – 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и четырёхкратного победителя мэйджоров Карлоса Алькараса с вечеринки в честь старта финальной части соревнований в Малаге (Испания).

Соревнования в Малаге (Испания) пройдут с 19 по 24 ноября. Для 38-летнего Надаля они станут последними в профессиональной карьере.

«Карлос и Рафа облачились в костюмы», — подписала фото медиаслужба Кубка Дэвиса.

Отметим, что, помимо сборной Испании, за главный командный трофей в мужском теннисе поборются команды Аргентины, Австралии, Канады, Германии, Нидерландов, США и Италии (действующие чемпионы).

Сетка Кубка Дэвиса - 2024
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