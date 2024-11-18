Тренер Янника Синнера рассказал, как поддерживал теннисиста в финале Итогового турнира ATP

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, рассказал, как он и Даррен Кэхилл поддерживали своего подопечного на финале Итогового турнира ATP — 2024.

«Мы с Дарреном обычно очень тихие. Янник не тот игрок, который хочет много говорить во время матча, мы стараемся оказать лишь небольшую помощь. Обычно мы видим, как начинаем игру, хороший это день или плохой, а в этом году было много хороших дней. Мы были очень спокойны, потому что видели его всю неделю, как он перед игрой на тренировке действительно хорошо бил. Мы были вполне уверены, что он способен провести хороший матч. Это определённо был трудный матч, потому что Тейлор играл очень хорошо. Но мы были уверены, что у Янника есть шанс выиграть», — сказал Ваньоцци на пресс-конференции.

Напомним, Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. В финале он обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.