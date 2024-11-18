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«Приехали с опытом Новака». Ваньоцци — о работе новыми специалистами в команде Синнера

«Приехали с опытом Новака». Ваньоцци — о работе новыми специалистами в команде Синнера
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о работе с новыми специалистами Марио Паничи и Улисесе Бадио, которые ранее сотрудничали с сербом Новаком Джоковичем.

«Конечно, это не совсем обычная ситуация, нет? Такое случается не так часто, но это теннис. Мы всегда учимся адаптироваться к новым условиям. Взяли двух парней с большим опытом. Они приехали с опытом Новака. Наверняка это действительно профессиональные ребята. Метод, конечно, другой. Шаг за шагом мы нашли очень хороший — как бы это сказать по-английски — очень хороший метод работы с ними. Результат идёт хорошо.

Конечно, нелегко не внедрять новый метод по ходу сезона. Наверняка их работа будет более важной во время предсезонки на следующий год. Посмотрим. Уверен, что это очень хорошие парни. Они действительно профессионалы. Мы очень рады, что они есть в команде", — сказал Ваньоцци на пресс-окнференции.

Напомним, Синнер уволил двух членов команды, тренера по физподготовке Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди, после того как стало известно об их вине в положительных тестах теннисиста на допинг.

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