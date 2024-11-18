Кафельников – о сезоне Медведева: не выиграв ни одного турнира, я закончил карьеру

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил, как прошёл сезон-2024 для российских игроков в ATP-туре.

Три россиянина завершили год в топ-20 мирового рейтинга. Это Даниил Медведев (пятая ракетка мира), Андрей Рублёв (8) и Карен Хачанов (19).

«Это вполне нормальный результат, два российских теннисиста входят в первую десятку мирового рейтинга. После того, как в 2003 году я не выиграл ни одного турнира, то закончил свою спортивную карьеру. Но у каждого игрока всё происходит индивидуально. Даниил не один год находится в первой десятке, для кого-то это всю карьеру предел мечтаний. В следующем сезоне всё будет зависеть только от желания и тренировок Даниила и Андрея. У них высокий потенциал, но всё зависит от того, как они будут готовиться к турнирам», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».