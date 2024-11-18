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Хольгер Руне продолжит сотрудничество с Ларсом Кристенсеном в 2025 году

Хольгер Руне продолжит сотрудничество с Ларсом Кристенсеном в 2025 году
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13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне в 2025 году продолжит сотрудничество с Ларсом Кристенсеном. Об этом сообщает Ekstra Bladet.

«Я могу подтвердить, что сотрудничество с Ларсом продолжится в 2025 году. Команда Хольгера будет состоять из Ларса Кристенсена, Кеннета Карлсена, Лапо Бечерини и Луи Фресно. В конце этого сезона в игре Хольгера произошло действительно хорошее развитие, и поэтому вполне естественно, что именно та же самая команда с этого момента продвигает дела вперёд», — приводит слова матери и менеджера теннисиста Анеке Руне Ekstra Bladet.

Напомним, Кристенсен работал с Руне с тех пор, как тому было шесть лет, и покинул команду датчанина в ноябре 2023-го. В октябре 2024 года датчанин сообщил о возобновлении работы.

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