Рафаэль Надаль рассказал, жалеет ли о чём-то, оглядываясь на свою карьеру

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, жалеет ли о чём-то, оглядываясь на свою выдающуюся карьеру.

«Все совершают ошибки, и, когда дело доходит до конца долгой карьеры, в конце я бы немного изменил некоторые вещи, чтобы попытаться стать лучше или избежать чего-либо. Но, в конце концов, я добился самого важного для себя – этот день настал, и я благодарен за всё. Я играю с семи или восьми лет со страстью, любовью и решимостью стать настолько хорошим, насколько это возможно. Я не тот человек, который говорит, что не стал бы ничего менять, потому что это высокомерно, конечно, я бы изменился. Но для меня все моменты были важными. Я покину тур с удовлетворением от того, что почти в каждый момент карьеры выкладывался по максимуму», — приводит слова Надаля AS.