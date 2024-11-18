Кафельников рассказал, за счёт чего Синнер добился успехов в 2024 году

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников осторожно высказался о шансах итальянца Янника Синнера повторить успех сезона-2024.

В 2024 году Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), Итоговый чемпионат ATP и ещё пять турниров. Янник стал первым в истории итальянцем, завершившим сезон в статусе первой ракетки мира.

«Это действительно был сезон Янника Синнера. Он добивается такого доминирования над соперниками за счёт желания и целеустремлённости. Видно, что работа, проделанная Синнером в прошлом и в этом году, помогла ему выделиться и стать впереди всех конкурентов. Но пока мне трудно прогнозировать, сможет ли он сохранить лидерство в следующем году или в течение нескольких лет», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».