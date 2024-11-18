Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников рассказал, за счёт чего Синнер добился успехов в 2024 году

Кафельников рассказал, за счёт чего Синнер добился успехов в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников осторожно высказался о шансах итальянца Янника Синнера повторить успех сезона-2024.

В 2024 году Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), Итоговый чемпионат ATP и ещё пять турниров. Янник стал первым в истории итальянцем, завершившим сезон в статусе первой ракетки мира.

«Это действительно был сезон Янника Синнера. Он добивается такого доминирования над соперниками за счёт желания и целеустремлённости. Видно, что работа, проделанная Синнером в прошлом и в этом году, помогла ему выделиться и стать впереди всех конкурентов. Но пока мне трудно прогнозировать, сможет ли он сохранить лидерство в следующем году или в течение нескольких лет», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
У Синнера есть брат из России. Янник показал его всему миру после победы на Итоговом
У Синнера есть брат из России. Янник показал его всему миру после победы на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android