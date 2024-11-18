Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уже почти забыл о простуде». Алькарас — о самочувствии перед Кубком Дэвиса

«Уже почти забыл о простуде». Алькарас — о самочувствии перед Кубком Дэвиса
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о самочувствии перед стартом финальной стадии Кубка Дэвиса.

«Всё ещё немного простужен. В последние несколько дней смог тренироваться здесь почти нормально и очень хорошо, а дальше посмотрим. Уже почти забыл о простуде и чувствую себя почти на 100%, гораздо лучше, чем в Турине. Вчера тренировался в длинных розыгрышах и чувствовал себя очень хорошо. Надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать на соревнованиях», — приводит слова Алкьараса Eurosport.es.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас заболел за несколько дней до старта Итогового турнира ATP — 2024. Испанец испытывал проблемы с дыханием.

Материалы по теме
У Синнера есть брат из России. Янник показал его всему миру после победы на Итоговом
У Синнера есть брат из России. Янник показал его всему миру после победы на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android