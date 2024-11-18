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Теннис, финальная часть Кубка Дэвиса 2024: состав участников, сетка соревнований

Финальная часть Кубка Дэвиса — 2024: состав участников, сетка соревнований
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Завтра, 19 ноября, в Малаге (Испания) стартует финальная часть Кубка Дэвиса – 2024 (мужской командный турнир по теннису). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд-участниц соревнований.

Сборная Италии (действующие чемпионы):

Янник Синнер;
Лоренцо Музетти;
Маттео Берреттини;
Андреа Вавассори;
Симоне Болелли.
Капитан – Филиппо Воландри.

Сборная США:

Тейлор Фриц;
Томми Пол;
Бен Шелтон;
Раджив Рам;
Остин Крайчик.
Капитан – Боб Брайан.

Сборная Австралии:

Алекс де Минор;
Алексей Попырин;
Танаси Коккинакис;
Джордан Томпсон;
Мэттью Эбден.
Капитан команды — Ллейтон Хьюитт.

Сборная Аргентины:

Себастьян Баэс;
Франсиско Серундоло;
Томас Мартин Этчеверри;
Максимо Гонсалес;
Андрес Мольтени.
Капитан команды — Гильермо Кория.

Сборная Канады:

Денис Шаповалов;
Милош Раонич;
Вашек Поспишил;
Габриэль Диалло;
Алексис Галарно.
Капитан команды — Франк Данцевич.

Сборная Испании:

Карлос Алькарас;
Рафаэль Надаль;
Роберто Баутиста-Агут;
Педро Мартинес-Портеро;
Марсель Гранольерс.
Капитан команды — Давид Феррер.

Сборная Германии:

Ян-Леннард Штруфф;
Янник Ханфман;
Кевин Кравиц;
Тим Пюц.
Капитан команды — Михаэль Кольманн.

Сборная Нидерландов:

Таллон Грикспор;
Ботик ван де Зандсхулп;
Йеспер де Йонг;
Весли Колхоф.
Капитан команды – Паул Хархёйс.

В четвертьфинальном раунде команда Италии сразится с Аргентиной, США с Австралией, Германия с Канадой, Испания с Нидерландами.

Сетка Кубка Дэвиса - 2024
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