Финальная часть Кубка Дэвиса — 2024: состав участников, сетка соревнований

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Завтра, 19 ноября, в Малаге (Испания) стартует финальная часть Кубка Дэвиса – 2024 (мужской командный турнир по теннису). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд-участниц соревнований.

Сборная Италии (действующие чемпионы):

Янник Синнер;

Лоренцо Музетти;

Маттео Берреттини;

Андреа Вавассори;

Симоне Болелли.

Капитан – Филиппо Воландри.

Сборная США:

Тейлор Фриц;

Томми Пол;

Бен Шелтон;

Раджив Рам;

Остин Крайчик.

Капитан – Боб Брайан.

Сборная Австралии:

Алекс де Минор;

Алексей Попырин;

Танаси Коккинакис;

Джордан Томпсон;

Мэттью Эбден.

Капитан команды — Ллейтон Хьюитт.

Сборная Аргентины:

Себастьян Баэс;

Франсиско Серундоло;

Томас Мартин Этчеверри;

Максимо Гонсалес;

Андрес Мольтени.

Капитан команды — Гильермо Кория.

Сборная Канады:

Денис Шаповалов;

Милош Раонич;

Вашек Поспишил;

Габриэль Диалло;

Алексис Галарно.

Капитан команды — Франк Данцевич.

Сборная Испании:

Карлос Алькарас;

Рафаэль Надаль;

Роберто Баутиста-Агут;

Педро Мартинес-Портеро;

Марсель Гранольерс.

Капитан команды — Давид Феррер.

Сборная Германии:

Ян-Леннард Штруфф;

Янник Ханфман;

Кевин Кравиц;

Тим Пюц.

Капитан команды — Михаэль Кольманн.

Сборная Нидерландов:

Таллон Грикспор;

Ботик ван де Зандсхулп;

Йеспер де Йонг;

Весли Колхоф.

Капитан команды – Паул Хархёйс.

В четвертьфинальном раунде команда Италии сразится с Аргентиной, США с Австралией, Германия с Канадой, Испания с Нидерландами.