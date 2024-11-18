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«Это было нечто особенное». Алькарас — об игре в паре с Надалем на Олимпиаде в Париже

«Это было нечто особенное». Алькарас — об игре в паре с Надалем на Олимпиаде в Париже
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об игре в паре с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем на Олимпийских Играх — 2024 в Париже.

«На Олимпийских играх это было нечто особенное. Быть с ним в последние минуты его теннисной карьеры — это очень важно для меня. Не только для меня, но и для всей команды. Для команды очень ценно, что у нас есть возможность сопровождать Надаля на этом турнире. С удовольствием разделил бы с ним ещё много всего, но для меня большая честь продолжать учиться у него внутри и снаружи, это большая удача", — приводит слова Алькараса Eurosport.es.

Напомним, на Олимпиаде в Париже Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль в парном разряде в четвертьфинале уступили американцам Радживу Раму и Остину Крайчеку со счётом 2:6, 4:6.

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