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Италия вышла вперёд в матче с Польшей на Кубке Билли Джин Кинг. Далее Швёнтек — Паолини

Италия вышла вперёд в матче с Польшей на Кубке Билли Джин Кинг. Далее Швёнтек — Паолини
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78-я ракетка мира Лючия Бронцетти принесла сборной Италии первое очко в матче с командой Польши в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024.

В стартовом поединке Бронцетти со счётом 6:4, 7:6 (7:3) обыграла 38-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
18 ноября 2024, понедельник. 21:25 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В следующем матче одиночного разряда пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Ига Швёнтек сразится с итальянкой Жасмин Паолини (четвёртая ракетка мира, олимпийская чемпионка в парном разряде).

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
18 ноября 2024, понедельник. 21:25 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Отметим, что в другом полуфинале сразятся сборные Великобритании и Словакии. Их матч пройдёт завтра, 19 ноября.

Сетка плей-офф Кубка Билли Джин Кинг – 2024
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