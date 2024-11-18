Италия вышла вперёд в матче с Польшей на Кубке Билли Джин Кинг. Далее Швёнтек — Паолини

78-я ракетка мира Лючия Бронцетти принесла сборной Италии первое очко в матче с командой Польши в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024.

В стартовом поединке Бронцетти со счётом 6:4, 7:6 (7:3) обыграла 38-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут.

В следующем матче одиночного разряда пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Ига Швёнтек сразится с итальянкой Жасмин Паолини (четвёртая ракетка мира, олимпийская чемпионка в парном разряде).

Отметим, что в другом полуфинале сразятся сборные Великобритании и Словакии. Их матч пройдёт завтра, 19 ноября.