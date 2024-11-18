Италия вышла вперёд в матче с Польшей на Кубке Билли Джин Кинг. Далее Швёнтек — Паолини
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78-я ракетка мира Лючия Бронцетти принесла сборной Италии первое очко в матче с командой Польши в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024.
В стартовом поединке Бронцетти со счётом 6:4, 7:6 (7:3) обыграла 38-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут.
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
18 ноября 2024, понедельник. 21:25 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В следующем матче одиночного разряда пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Ига Швёнтек сразится с итальянкой Жасмин Паолини (четвёртая ракетка мира, олимпийская чемпионка в парном разряде).
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
18 ноября 2024, понедельник. 21:25 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
|1
|2
|3
|
|
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Отметим, что в другом полуфинале сразятся сборные Великобритании и Словакии. Их матч пройдёт завтра, 19 ноября.
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