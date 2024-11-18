«Слишком разрекламированное не событие». Руседски — о бое Тайсона и Пола

Финалист US Open — 1997 британец Грег Руседски высказался о поединке высказался о поединке бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу 58-летнего тяжеловеса Майка Тайсона и популярного блогера Джейка Пола.

«Смотрел повтор боя Джейка Пола против Тайсона. Обидно видеть, как легенда так медленно уходит. Отлично, что вызывает интерес к боксу, но 58-летний против 27-летнего? Слишком разрекламированное не событие», — написал Руседски в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Джейк Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу соотечественника Майка Тайсона единогласным решением судей.