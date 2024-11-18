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Шелтон и Опелка отреагировали на публикацию Фрица, посвящённую Итоговому турниру ATP

Шелтон и Опелка отреагировали на публикацию Фрица, посвящённую Итоговому турниру ATP
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Американские теннисисты Бен Шелтон и Райлли Опелка отреагировали на пост в социальных сетях, который опубликовал четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц после финала Итогового турнира ATP — 2024.

«Спасибо, Турин. Вчера мы выступили неудачно, но что это был за год. Огромное спасибо потрясающей публике за любовь и поддержку на протяжении всей недели. Поздравляю Янника с титулом и невероятным сезоном. Пора зажигать на Кубке Дэвиса с ребятами!» — поделился Фриц в социальных сетях.

«Хорошая работа, братан», — написал Шелтон.

«Четвёртый лучший теннисист в мире», — отметил Опелка.

Напомним, в финале Итогового турнира ATP — 2024 Фриц уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6. В обновлённом рейтинге ATP американец сместил на пятое место россиянина Даниила Медведева.

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