Янник Синнер обошёл Алькараса на $ 7 млн по призовым за сезон, Медведев замкнул топ-5 ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг игроков по сумме заработанных призовых за сезон-2024. Его с большим отрывом (более $ 7 млн) возглавил первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, ранее выигравший Итоговый чемпионат ATP.

Теннис. ATP. Сумма заработанных призовых за сезон. Топ-10:

Янник Синнер (Италия) – $ 16 946 149; Карлос Алькарас (Испания) – $ 9 850 338; Александр Зверев (Германия) – $8 995 103; Тэйлор Фриц (США) – $7 006 195; Даниил Медведев (Россия) – $ 5 615 756; Каспер Рууд (Норвегия) – $ 5 065 307; Новак Джокович (Сербия) – $ 4 421 915; Андрей Рублёв (Россия) – $ 4 130 816; Алекс де Минор (Австралия) – $ 4 080 046; Стефанос Циципас (Греция) – $ 3 528 424.

Полный список от ATP с призовыми.

Другие россияне:

Карен Хачанов – $ 2 519 587;

Роман Сафиуллин – $ 1 136 261;

Павел Котов – $ 938 244;

Аслан Карацев – $ 381 813.

Отметим, что список нельзя назвать окончательным, так как некоторые топ-игроки ещё могут заработать призовые за участие в финальной части Кубка Дэвиса – 2024. Кроме того, в декабре ATP добавит бонусные деньги некоторым игрокам.

Какой российский теннисист зарабатывает больше всех?