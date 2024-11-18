Янник Синнер обошёл Алькараса на $ 7 млн по призовым за сезон, Медведев замкнул топ-5 ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг игроков по сумме заработанных призовых за сезон-2024. Его с большим отрывом (более $ 7 млн) возглавил первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, ранее выигравший Итоговый чемпионат ATP.
Теннис. ATP. Сумма заработанных призовых за сезон. Топ-10:
- Янник Синнер (Италия) – $ 16 946 149;
- Карлос Алькарас (Испания) – $ 9 850 338;
- Александр Зверев (Германия) – $8 995 103;
- Тэйлор Фриц (США) – $7 006 195;
- Даниил Медведев (Россия) – $ 5 615 756;
- Каспер Рууд (Норвегия) – $ 5 065 307;
- Новак Джокович (Сербия) – $ 4 421 915;
- Андрей Рублёв (Россия) – $ 4 130 816;
- Алекс де Минор (Австралия) – $ 4 080 046;
- Стефанос Циципас (Греция) – $ 3 528 424.
Полный список от ATP с призовыми.
Другие россияне:
- Карен Хачанов – $ 2 519 587;
- Роман Сафиуллин – $ 1 136 261;
- Павел Котов – $ 938 244;
- Аслан Карацев – $ 381 813.
Отметим, что список нельзя назвать окончательным, так как некоторые топ-игроки ещё могут заработать призовые за участие в финальной части Кубка Дэвиса – 2024. Кроме того, в декабре ATP добавит бонусные деньги некоторым игрокам.
Какой российский теннисист зарабатывает больше всех?