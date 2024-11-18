«Это результат». Бронцетти — о победе над Линетт в матче 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

78-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти прокомментировала победу над 38-й ракеткой мира из Польши Магдой Линетт в стартовом матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг — 2024.

«Это был мой первый матч в одиночном разряде на Кубке Билли Джин Кинг, так что напряжение было велико, да и давление тоже. Но сказала себе, что буду выкладываться на 100%, бороться за каждое очко. В конце концов, результат — это просто результат. Я так горда и счастлива, потому что мне нравится играть за Италию, в этой команде. Так что, да, продолжаем в том же духе», — сказала Бронцетти на пресс-конференции.

Матч Бронцетти и Линетт завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу итальянки. Она принесла сборной Италии первое очко в матче с командой Польши.