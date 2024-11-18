«Чувствовала, что борюсь». Линетт — о матче с Бронцетти на Кубке Билли Джин Кинг

38-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт прокомментировала поражение в матче с 78-й ракеткой мира итальянкой Лючией Бронцетти на Кубке Билли Джин Кинг — 2024.
«Чувствовала, что немного не попадаю, а когда пыталась быть агрессивной, то промахивалась. Тогда просто попыталась, знаете, стать немного лучше по качеству. В конце концов, начала немного лучше чувствовать ритм и стала больше двигаться. И тогда всё стало выглядеть немного лучше. Чувствовала, что борюсь и пытаюсь найти баланс между двумя совершенно противоположными играми, и мне потребовалось слишком много времени, чтобы найти его», — сказала Линетт на пресс-конференции.
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Матч Бронцетти и Линетт завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу итальянки. Она принесла сборной Италии первое очко в матче с командой Польши.
- 18 ноября 2024
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