«Чувствовала, что борюсь». Линетт — о матче с Бронцетти на Кубке Билли Джин Кинг

38-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт прокомментировала поражение в матче с 78-й ракеткой мира итальянкой Лючией Бронцетти на Кубке Билли Джин Кинг — 2024.

«Чувствовала, что немного не попадаю, а когда пыталась быть агрессивной, то промахивалась. Тогда просто попыталась, знаете, стать немного лучше по качеству. В конце концов, начала немного лучше чувствовать ритм и стала больше двигаться. И тогда всё стало выглядеть немного лучше. Чувствовала, что борюсь и пытаюсь найти баланс между двумя совершенно противоположными играми, и мне потребовалось слишком много времени, чтобы найти его», — сказала Линетт на пресс-конференции.

Матч Бронцетти и Линетт завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу итальянки. Она принесла сборной Италии первое очко в матче с командой Польши.