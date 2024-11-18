LTA опубликовала совместное фото Эммы Радукану с Карлосом Алькарасом из Малаги

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) опубликовала в социальных сетях совместное фото чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану и четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.
Стоит отметить, что фото активно расходится по теннисным пабликам и в среде журналистов.
В данный момент и Радукану, и Алькарас находятся в Малаге (Испания), где проходит финальная часть Кубка Билли Джин Кинг – 2024 и завтра, 19 ноября, начнётся финал Кубка Дэвиса – 2024.
Сборная Великобритании вместе с Радукану вышла в полуфинал, где сразится с командой Словакии. Их матч пройдёт 19 ноября.
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Команда же Испании вместе с Алькарасом в четвертьфинале Кубка Дэвиса сразится с Нидерландами. Данная встреча также пройдёт 19 ноября.
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