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LTA опубликовала совместное фото Эммы Радукану с Карлосом Алькарасом из Малаги

LTA опубликовала совместное фото Эммы Радукану с Карлосом Алькарасом из Малаги
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Ассоциация лаун-тенниса (LTA) опубликовала в социальных сетях совместное фото чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану и четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Стоит отметить, что фото активно расходится по теннисным пабликам и в среде журналистов.

В данный момент и Радукану, и Алькарас находятся в Малаге (Испания), где проходит финальная часть Кубка Билли Джин Кинг – 2024 и завтра, 19 ноября, начнётся финал Кубка Дэвиса – 2024.

Сборная Великобритании вместе с Радукану вышла в полуфинал, где сразится с командой Словакии. Их матч пройдёт 19 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
19 ноября 2024, вторник. 14:00 МСК
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Нет данных
1 2 3
         
         
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Команда же Испании вместе с Алькарасом в четвертьфинале Кубка Дэвиса сразится с Нидерландами. Данная встреча также пройдёт 19 ноября.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Нет данных
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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