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Babolat презентовала кастомную сумку для Рафаэля Надаля. На ней отражены все его титулы

Babolat, старейшая компания, специализирующаяся на производстве продукции для тенниса, презентовала кастомную сумку для своего давнего амбассадора – 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

В данный момент Надаль находится в Малаге (Испания), где завтра, 19 ноября, стартует финальная часть Кубка Дэвиса – 2024. Для 38-летнего Рафаэля этот турнир станет последним в профессиональной карьере.

Фото: babolat.com

Фото: babolat.com

Фото: babolat.com

Фото: babolat.com

На сумке Babolat отразила множество фактов о Надале, а также расписала титулы своего амбассадора:

Рафа Надаль и Babolat вместе с 1995 года;

1250 ракеток и ни одной разбитой;

22 «Шлема»;

36 «Мастерсов»;

23 турниров ATP-500;

10 турниров ATP-250.

В четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса Испания с Надалем сразится с командой Нидерландов.