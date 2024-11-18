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Babolat презентовала кастомную сумку для Рафаэля Надаля. На ней отражены все его титулы

Babolat презентовала кастомную сумку для Рафаэля Надаля. На ней отражены все его титулы
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Babolat, старейшая компания, специализирующаяся на производстве продукции для тенниса, презентовала кастомную сумку для своего давнего амбассадора – 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

В данный момент Надаль находится в Малаге (Испания), где завтра, 19 ноября, стартует финальная часть Кубка Дэвиса – 2024. Для 38-летнего Рафаэля этот турнир станет последним в профессиональной карьере.

Фото: babolat.com

Фото: babolat.com

Фото: babolat.com

Фото: babolat.com

На сумке Babolat отразила множество фактов о Надале, а также расписала титулы своего амбассадора:

  • Рафа Надаль и Babolat вместе с 1995 года;
  • 1250 ракеток и ни одной разбитой;
  • 22 «Шлема»;
  • 36 «Мастерсов»;
  • 23 турниров ATP-500;
  • 10 турниров ATP-250.

В четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса Испания с Надалем сразится с командой Нидерландов.

Сетка Кубка Дэвиса - 2024
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