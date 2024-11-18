Babolat презентовала кастомную сумку для Рафаэля Надаля. На ней отражены все его титулы

Babolat, старейшая компания, специализирующаяся на производстве продукции для тенниса, презентовала кастомную сумку для своего давнего амбассадора – 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.
В данный момент Надаль находится в Малаге (Испания), где завтра, 19 ноября, стартует финальная часть Кубка Дэвиса – 2024. Для 38-летнего Рафаэля этот турнир станет последним в профессиональной карьере.
Фото: babolat.com
Фото: babolat.com
Фото: babolat.com
Фото: babolat.com
На сумке Babolat отразила множество фактов о Надале, а также расписала титулы своего амбассадора:
- Рафа Надаль и Babolat вместе с 1995 года;
- 1250 ракеток и ни одной разбитой;
- 22 «Шлема»;
- 36 «Мастерсов»;
- 23 турниров ATP-500;
- 10 турниров ATP-250.
В четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса Испания с Надалем сразится с командой Нидерландов.