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Эмма Радукану: вхожу в топ-60, а провела менее 15 турниров, неслыханно

Эмма Радукану: вхожу в топ-60, а провела менее 15 турниров, неслыханно
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Чемпионка US Open – 2021 58-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своих итогах сезона, завив, что она считает себя опасным игроком в туре.

«Иногда мне нужно напоминать, что я вхожу в топ-60, а провела менее 15 турниров, что, в общем-то, неслыханно. Должна похлопать себя по спине за это. Знаю, что я опасный игрок. Никто не хочет вытаскивать моё имя в жеребьёвке. Горжусь этим и надеюсь, что в следующем году смогу дольше оставаться на корте.

В конце года не защищала ни одного очка, поэтому, конечно, мне хотелось играть. Думаю, просто использовала это время очень активно и продуктивно. Два дня назад, например, подала 10 эйсов, как в Сеуле в последнем матче, но это была постоянная работа. Это не происходит в одночасье. Даже если в тот момент была немного разочарована, сейчас чувствую себя очень хорошо и не жалею об этом», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.

Эмма Радукану принимает участие на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Великобритании. В полуфинале они встретятся с теннисистками из Словакии.

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