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«Не стоит их недооценивать». Радукану — о своих соперницах на Кубке Билли Джин Кинг

«Не стоит их недооценивать». Радукану — о своих соперницах на Кубке Билли Джин Кинг
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Чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану высказалась о победах над канадской теннисисткой Ребеккой Марино и Юле Нимайер из Германии на Кубке Билли Джин Кинг — 2024.

«Играю с очень сложными соперницами, и не стоит недооценивать их рейтинг на этих покрытиях, потому что обе они очень опасны. Очень довольна тем, как боролась и как справлялась с этими лучшими девушками. Чувствую, что сейчас мой теннис находится в очень хорошем положении», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.

На Кубке Билли Джин Кинг сборная Великобритании вышла в полуфинал, где встретится с командой Словакии. В 1/8 финала Радукану обыграла Нимайер со счётом 6:4, 6:4. В четвертьфинале обошла Ребекку Марино со счётом 6:0, 7:5.

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