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Ига Швёнтек одержала волевую победу над Жасмин Паолини в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Ига Швёнтек одержала волевую победу над Жасмин Паолини в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
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Женская сборная Польши сравняла счёт (1:1) в матче с командой Италии в полуфинальном раунде Кубка Билли Джин Кинг – 2024. Соревнования проходят в Малаге (Испания).

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
18 ноября 2024, понедельник. 21:30 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Первое очко в поединке Польше принесла пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Ига Швёнтек. В своём матче Ига со счётом 3:6, 6:4, 6:4 обыграла четвёртую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 38 минут. В её рамках Швёнтек восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Паолини четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.

Ранее счёт в матче Польша — Италия открыла 78-я ракетка мира Лючия Бронцетти, обыгравшая 38-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
18 ноября 2024, понедельник. 19:15 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Судьба путёвки в финал Кубка Билли Джин Кинг – 2024 решится в парном разряде.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
19 ноября 2024, вторник. 00:40 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
Катажина Кава
Польша
Катажина Кава
М. Френх К. Кава
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

В другом полуфинале сразятся сборные Великобритании и Словакии. Их матч пройдёт 19 ноября.

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