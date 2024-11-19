Ига Швёнтек одержала волевую победу над Жасмин Паолини в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Польши сравняла счёт (1:1) в матче с командой Италии в полуфинальном раунде Кубка Билли Джин Кинг – 2024. Соревнования проходят в Малаге (Испания).
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
Первое очко в поединке Польше принесла пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Ига Швёнтек. В своём матче Ига со счётом 3:6, 6:4, 6:4 обыграла четвёртую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини.
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 38 минут. В её рамках Швёнтек восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Паолини четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.
Ранее счёт в матче Польша — Италия открыла 78-я ракетка мира Лючия Бронцетти, обыгравшая 38-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт.
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Судьба путёвки в финал Кубка Билли Джин Кинг – 2024 решится в парном разряде.
|1
|2
|3
|
|
В другом полуфинале сразятся сборные Великобритании и Словакии. Их матч пройдёт 19 ноября.
- 19 ноября 2024
-
00:07
-
00:01
- 18 ноября 2024
-
23:46
-
23:32
-
22:56
-
22:53
-
22:43
-
22:35
-
22:24
-
22:04
-
21:25
-
21:12
-
21:04
-
20:54
-
20:40
-
20:34
-
20:09
-
19:56
-
19:49
-
19:37
-
19:28
-
19:18
-
18:53
-
18:46
-
18:32
-
18:13
-
17:30
-
16:46
-
16:37
-
16:23
-
15:42
-
15:24
-
15:07
-
14:48
-
14:29