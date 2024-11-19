Сборная Испании с Надалем и Алькарасом сделала командное фото перед финалом Кубка Дэвиса

Мужская сборная Испании по теннису сделала командное фото на вечеринке игроков в честь старта финальной части Кубка Дэвиса – 2024, которая с 19 по 24 ноября пройдёт в Малаге (Испания).
Состав сборной Испании на финал Кубка Дэвиса – 2024:
Карлос Алькарас;
Рафаэль Надаль;
Роберто Баутиста-Агут;
Педро Мартинес-Портеро;
Марсель Гранольерс.
Капитан команды — Давид Феррер.
Стоит отметить, что Кубок Дэвиса – 2024 станет для 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» 38-летнего Рафаэля Надаля последним в профессиональной карьере.
В четвертьфинальном раунде сборная Испании сразится с командой Нидерландов.