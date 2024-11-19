Сборная Испании с Надалем и Алькарасом сделала командное фото перед финалом Кубка Дэвиса

Мужская сборная Испании по теннису сделала командное фото на вечеринке игроков в честь старта финальной части Кубка Дэвиса – 2024, которая с 19 по 24 ноября пройдёт в Малаге (Испания).

Состав сборной Испании на финал Кубка Дэвиса – 2024:

Карлос Алькарас;

Рафаэль Надаль;

Роберто Баутиста-Агут;

Педро Мартинес-Портеро;

Марсель Гранольерс.

Капитан команды — Давид Феррер.

Стоит отметить, что Кубок Дэвиса – 2024 станет для 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» 38-летнего Рафаэля Надаля последним в профессиональной карьере.

В четвертьфинальном раунде сборная Испании сразится с командой Нидерландов.