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Сборная Испании с Надалем и Алькарасом сделала командное фото перед финалом Кубка Дэвиса

Сборная Испании с Надалем и Алькарасом сделала командное фото перед финалом Кубка Дэвиса
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Мужская сборная Испании по теннису сделала командное фото на вечеринке игроков в честь старта финальной части Кубка Дэвиса – 2024, которая с 19 по 24 ноября пройдёт в Малаге (Испания).

Состав сборной Испании на финал Кубка Дэвиса – 2024:

Карлос Алькарас;
Рафаэль Надаль;
Роберто Баутиста-Агут;
Педро Мартинес-Портеро;
Марсель Гранольерс.
Капитан команды — Давид Феррер.

Стоит отметить, что Кубок Дэвиса – 2024 станет для 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» 38-летнего Рафаэля Надаля последним в профессиональной карьере.

В четвертьфинальном раунде сборная Испании сразится с командой Нидерландов.

Сетка финала Кубка Дэвиса - 2024
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