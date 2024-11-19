Тейлор Фриц — о Кубке Дэвиса: у нас сильная команда, хотим попытаться выиграть титул

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался об участии на Кубке Дэвиса после финала Итогового турнира ATP — 2024.

«Поеду на Кубок Дэвиса. Думаю, они хотят, чтобы я тренировался завтра. Сказал, что, скорее всего, этого не произойдёт (улыбается). Думаю, мне нужен выходной. С удовольствием бы просто поехал домой, но у нас сильная команда, и мы хотим выложиться по максимуму, попытаться выиграть титул. Не могу так поступать с ребятами, должен выходить и выкладываться на полную, так что я буду там. После этих матчей с Янником думаю, что могу извлечь из них много позитива, он сейчас лучший в мире и играет лучше всех», — сказал Фриц на пресс-конференции.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024 сборная США встретится с командой Австралии. В четверг, 21 ноября, Тейлор Фриц сыграет с Алексеем Попыриным.