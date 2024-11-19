Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — о Кубке Дэвиса: у нас сильная команда, хотим попытаться выиграть титул

Тейлор Фриц — о Кубке Дэвиса: у нас сильная команда, хотим попытаться выиграть титул
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался об участии на Кубке Дэвиса после финала Итогового турнира ATP — 2024.

«Поеду на Кубок Дэвиса. Думаю, они хотят, чтобы я тренировался завтра. Сказал, что, скорее всего, этого не произойдёт (улыбается). Думаю, мне нужен выходной. С удовольствием бы просто поехал домой, но у нас сильная команда, и мы хотим выложиться по максимуму, попытаться выиграть титул. Не могу так поступать с ребятами, должен выходить и выкладываться на полную, так что я буду там. После этих матчей с Янником думаю, что могу извлечь из них много позитива, он сейчас лучший в мире и играет лучше всех», — сказал Фриц на пресс-конференции.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024 сборная США встретится с командой Австралии. В четверг, 21 ноября, Тейлор Фриц сыграет с Алексеем Попыриным.

Материалы по теме
У Синнера есть брат из России. Янник показал его всему миру после победы на Итоговом
У Синнера есть брат из России. Янник показал его всему миру после победы на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android