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Панатта — о деле Синнера: первый случай, когда кто-то обвинён и не совершил преступления

Панатта — о деле Синнера: первый случай, когда кто-то обвинён и не совершил преступления
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о допинг-деле первой ракетки мира Янника Синнера.

«К сожалению, есть только одна вещь, которую нужно сказать ВАДА: это будет первый случай, когда кто-то обвинён и не совершил преступления. Он больше не просто чемпион на корте, он стал рок-звездой: нет человека, который бы не знал его имени. Все знают, кто он такой, и это позитивно и невероятно», — приводит слова Панатты Corriere dello Sport.

Ранее Адриано Панатта поделился впечатлениями от игры Янника Синнера на Итоговом турнире ATP — 2024, где итальянец победил американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

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