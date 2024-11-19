Ига Швёнтек — после победы над Паолини: мне ещё нужно поработать, праздновать некогда

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Ига Швёнтек коротко прокомментировала волевую победу (3:6, 6:4, 6:4) над четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини во втором поединке матча Италия – Польша в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024.
Своей победой Швёнтек сравняла счёт в противостоянии (1:1), судьба путёвки в финал Кубка Билли Джин Кинг – 2024 решится в парном разряде.
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«Мне ещё нужно поработать. Так что праздновать некогда», — сказала Швёнтек в интервью на корте.
Стоит отметить, что после победы над Паолини Швёнтек приняла решение сыграть в паре с Катажиной Кавой, тем самым заменив Магдалену Френх. Изначально Ига на парный разряд заявлена не была. В решающем матче польки сразятся с олимпийскими чемпионками 2024 года Жасмин Паолини и Сарой Эррани.
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