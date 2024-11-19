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Ига Швёнтек — после победы над Паолини: мне ещё нужно поработать, праздновать некогда

Ига Швёнтек — после победы над Паолини: мне ещё нужно поработать, праздновать некогда
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Ига Швёнтек коротко прокомментировала волевую победу (3:6, 6:4, 6:4) над четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини во втором поединке матча Италия – Польша в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024.

Своей победой Швёнтек сравняла счёт в противостоянии (1:1), судьба путёвки в финал Кубка Билли Джин Кинг – 2024 решится в парном разряде.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
18 ноября 2024, понедельник. 21:30 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Мне ещё нужно поработать. Так что праздновать некогда», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Стоит отметить, что после победы над Паолини Швёнтек приняла решение сыграть в паре с Катажиной Кавой, тем самым заменив Магдалену Френх. Изначально Ига на парный разряд заявлена не была. В решающем матче польки сразятся с олимпийскими чемпионками 2024 года Жасмин Паолини и Сарой Эррани.

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