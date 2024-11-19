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Италия отыгралась с 1:5 во 2-м сете матча с Польшей и вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Италия отыгралась с 1:5 во 2-м сете матча с Польшей и вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
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Завершился матч парного разряда в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024, в котором польский дуэт Катажина Кава и Ига Швёнтек встречались с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
19 ноября 2024, вторник. 00:50 МСК
Катажина Кава
Польша
Катажина Кава
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
К. Кава И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Победу в двух сетах со счётом 7:5, 7:5 одержали итальянки. Отметим, во втором сете польский дуэт вёл со счётом 5:1, но упустил преимущество.

Напомним, ранее итальянка Лючия Бронцетти обыграла Магду Линетт. Позже Ига Свёнтек сравняла счёт, одержав победу над Жасмин Паолини.

Отметим, что в другом полуфинале сразятся сборные Великобритании и Словакии. Их матч пройдёт завтра, 19 ноября.

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