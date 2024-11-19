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Ига Швёнтек: никогда раньше так не уставала. Чувство, будто всё тело болит

Ига Швёнтек: никогда раньше так не уставала. Чувство, будто всё тело болит
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Вторая ракетка мира польская тениисистка Ига Швёнтек заявила, что чувствует сильную усталость после завершения Кубка Билли Джин Кинг — 2024. Сборная Польши проиграла команде Италии в полуфинале.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
19 ноября 2024, вторник. 00:50 МСК
Катажина Кава
Польша
Катажина Кава
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
К. Кава И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

«Честно говоря, не думаю, что когда-либо раньше так уставала, особенно после нашего последнего матча. Тем не менее, ни о чём не жалею, я боролась за каждое очко. Возможно, был момент, когда я могла бы сделать что-то немного лучше, но ошиблась тактически. В целом, мы хорошо боролись до конца, выложились на корте полностью. Не думаю, что почувствую какие-то силы завтра, когда проснусь. У меня такое чувство, будто всё тело болит», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

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