Ига Швёнтек — о своём сезоне: первая половина года была почти идеальной

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек кратко резюмировала свой сезон-2024.

«Я набралась много опыта. В этом сезоне мне было легче, когда нужно было играть, будучи первой ракеткой мира, и нести этот крест на своей спине. В прошлом году я много с этим боролась, но в 2024 году добилась большого прогресса в этом отношении. Конечно, сезон выглядел для меня совсем иначе после «Ролан Гаррос», но первая половина года была почти идеальной. Во второй было больше взлётов и падений, поэтому мне понадобится время, чтобы все проанализировать и пройти турнир за турниром заново», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.