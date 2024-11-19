Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — о своём сезоне: первая половина года была почти идеальной

Ига Швёнтек — о своём сезоне: первая половина года была почти идеальной
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек кратко резюмировала свой сезон-2024.

«Я набралась много опыта. В этом сезоне мне было легче, когда нужно было играть, будучи первой ракеткой мира, и нести этот крест на своей спине. В прошлом году я много с этим боролась, но в 2024 году добилась большого прогресса в этом отношении. Конечно, сезон выглядел для меня совсем иначе после «Ролан Гаррос», но первая половина года была почти идеальной. Во второй было больше взлётов и падений, поэтому мне понадобится время, чтобы все проанализировать и пройти турнир за турниром заново», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Материалы по теме
Ига Швёнтек: никогда раньше так не уставала. Чувство, будто всё тело болит
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android