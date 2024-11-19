Роджер Федерер опубликовал большое обращение к Рафаэлю Надалю

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер опубликовал большое обращение к 22-кратному чемпиону мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю, который на этой неделе завершит профессиональную карьеру.

«Пока ты готовишься закончить карьеру, мне есть чем поделиться, прежде чем я, возможно, начну испытывать эмоции.

Начнем с очевидного: ты побеждал меня — много раз. Больше, чем я смог обыграть тебя. Ты бросал мне вызов так, как никто другой не смог бы. Ты заставил меня переосмыслить свою игру — даже зашел так далеко, что изменил размер головки ракетки, надеясь на какое-то преимущество.

Я не очень суеверный человек, но ты вывел это на новый уровень. Весь твой процесс, все твои ритуалы. Постановка бутылок с водой, как игрушечных солдатиков, поправление волос, нижнего белья… Всё это с высочайшей интенсивностью. По секрету, мне все это нравилось. Потому что это было так уникально — это было так в твоём стиле», — написал Федерер на личной странице в соцсетях.