Федерер — Надалю: ты заставил весь теннисный мир гордиться собой

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер вспомнил первый очный матч с 22-кратным чемпионом мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем, который на этой неделе завершит профессиональную карьеру.

«Знаешь, Рафа, ты заставил меня наслаждаться теннисом ещё больше. Ладно, только может не сразу.

После Australian Open — 2004 я впервые занял первое место в рейтинге. Я думал, что на вершине мира. И так и было, пока через два месяца ты не вышел на корт в Майами в своей красной майке без рукавов, демонстрируя свои бицепсы, и не обыграл меня. Все разговоры, которые я слышал о тебе — об удивительном молодом игроке с Мальорки, таланте поколения, который, вероятно, когда-нибудь выиграет крупный турнир, — это была не просто шумиха.

Мы оба были в начале нашего пути, и в итоге мы прошли его вместе. Двадцать лет спустя, Рафа, я должен сказать — какой невероятный путь у тебя был. Включая 14 титулов на «Ролан Гаррос«» — это история! Ты заставил Испанию гордиться… ты заставил весь теннисный мир гордиться», — написал Федерер на личной странице в соцсетях.