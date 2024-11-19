Федерер — Надалю: твой старый друг всегда болеет за тебя и за всё, что ты будешь делать

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер трогательно обратился к завершающему карьеру 22-кратному чемпиону мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю, вспомнив свой последний матч в 2022 году.

«Был Лондон — Кубок Лэйвера в 2022 году. Мой последний матч. Для меня это значило очень многое, что ты был рядом со мной — не как соперник, а как коллега по паре. Разделить с тобой корт в тот вечер и разделить эти слезы навсегда останется одним из самых особенных моментов в моей карьере.

Рафа, я знаю, что ты сосредоточен на последнем этапе своей эпической карьеры. Мы поговорим, когда всё закончится. Сейчас я просто хочу поздравить твою семью и команду, которые сыграли огромную роль в твоём успехе. И я хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет так же громко болеть за всё, что ты будешь делать в будущем», — написал Федерер на личной странице в соцсетях.