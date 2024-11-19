Синнер, Зверев и Фриц сыграют на грунтовом турнире ATP-500 в Мюнхене в апреле 2025 года

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, второй номер рейтинга немец Александр Зверев и четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц подтвердили своё участие на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия), который пройдёт с 12 по 20 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на странице в соцсетях.

Отметим, что ранее турнир проводился в рамках категории ATP-250. В 2025 году уровень турнира впервые поднимется до «пятисотника». На этой неделе будет также проходить ATP-500 в Барселоне (Испания).

Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. В финале 2024 года он обыграл Тейлора Фрица со счётом 7:5, 6:3. Зверев также играл в Мюнхене, но уступил на стадии четвертьфинала чилийцу Кристьяну Гарину.