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Шаповалов — о Надале: он оставил невероятный след в теннисе

Шаповалов — о Надале: он оставил невероятный след в теннисе
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Канадский теннисист Денис Шаповалов назвал ярчайшее воспоминание из противостояния с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем, который на этой неделе завершает карьеру. Шаповалов выиграл два матча из шести с Надалем.

«Один из лучших наших матчей и самых интересных матчей был на Australian Open [в 2022 году], пять сетов в четвертьфинале. Был особенный матч для нас обоих (впоследствии Надаль выиграл титул. — Прим. «Чемпионата»). Победа над ним на грунте (на турнире в Риме в 2022 году) тоже была прекрасным воспоминанием для меня, учитывая, что годом ранее у меня было два или три матчбола против него, и я проиграл матч.

Думаю, он оставил невероятный след в теннисе. Помню, как я смотрел на него, ещё будучи ребёнком. Он выиграл очень много турниров. Просто безумие, чего он смог достичь. Не только для теннисиста, но и для любого спортсмена это безумие», — сказал Шаповалов на пресс-конференции в преддверии старта финального раунда Кубка Дэвиса — 2024.

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