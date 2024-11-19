Дядя Надаля: Рафа и Федерер заслужили высшее уважение. Жизнь состоит не только из побед

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, отметил важное качество племянника и швейцарца Роджера Федерера, которое отличало их от многих теннисистов.

«Есть игроки, которые по своим спортивным заслугам выходят за рамки своего конкретного вида спорта, как Джокович. Но есть и другие, которые выходят за рамки спорта своим способом побеждать. Именно это было у Федерера и Рафаэля, потому что жизнь состоит не только из побед, но и из того, как вы побеждаете. Они оба заслужили высшее уважение», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Финальный раунд Кубка Дэвиса в Малаге (Испания) пройдут с 19 по 24 ноября. Для 38-летнего Надаля они станут последними в профессиональной карьере.