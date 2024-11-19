Карлос Мойя: я до смерти буду с Рафой и рад быть с ним на Кубке Дэвиса

Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля, высказался о завершении карьеры подопечного на Кубке Дэвиса — 2024.

«Я очень серьёзно отношусь к этому, потому что это не то, что произошло в одночасье. Это очень взвешенное решение с его стороны, мы много говорили об этом. К чему я не готов, так это к тому, что сегодня последний день Рафы в качестве действующего игрока. Это не укладывается у меня в голове, но я предполагаю, что это последняя неделя.

Моя надежда и моя иллюзия — быть здесь до воскресенья (день финала. — Прим. «Чемпионата»). Мы здесь, чтобы отпраздновать карьеру Рафы и поблагодарить за то, что он дал стольким людям. На данный момент я буду до смерти с ним и рад быть здесь», — приводит слова Мойи Punto de Break.