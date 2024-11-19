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«Даже плакала». Ига Швёнтек поделилась эмоциональным воспоминанием с Рафаэлем Надалем

«Даже плакала». Ига Швёнтек поделилась эмоциональным воспоминанием с Рафаэлем Надалем
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что однажды расплакалась из-за поражения 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Помню, как в 2021 году он проиграл в полуфинале [Открытого чемпионата Франции] Новаку. Я его увидела в отеле, потому что мы все остановились в одном отеле из-за COVID. Сказала ему, что даже плакала, когда он проиграл. Он был таким спокойным и сказал: «Это просто теннис, жизнь продолжается, и в будущем будут другие цели». Я подумала: «Ух ты, этот человек действительно знает, как справляться с поражениями, даже на любимом турнире», — приводит слова Швёнтек Tennis365.

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