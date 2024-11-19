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Грикспор и ван де Зандсхулп высказались о матче Кубка Дэвиса со сборной Испании с Надалем

Грикспор и ван де Зандсхулп высказались о матче Кубка Дэвиса со сборной Испании с Надалем
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Нидерландские теннисисты Таллон Грикспор и Ботик ван де Зандсхулп высказались о предстоящем матче со сборной Испании в финальном раунде Кубка Дэвиса — 2024, который станет последним турниром в карьере 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/8 финала против испанцев сегодня, 19 ноября.

«Это последний турнир Надаля, поэтому я ожидаю сумасшедшей атмосферы. Думаю, что это будет невероятный день. Надеюсь, что мы сможем добиться хорошего результата против них», — приводит слова Грикспора We love tennis.

«Я действительно с нетерпением жду этого матча, это особенное событие. Плюс, учитывая, что Алькарас здесь… на стороне противника есть несколько громких имен. Я с нетерпением жду», — добавил ван де Зансхулп.

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