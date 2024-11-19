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Видео: трогательный прощальный трибьют карьере Рафаэля Надаля от Nike

Видео: трогательный прощальный трибьют карьере Рафаэля Надаля от Nike
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Компания по производству спортивной одежды Nike опубликовала трогательный видео-трибьют легендарной карьере 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Никто не отдал спорту больше. И не оставлял всего себя на корте каждый раз. Рафаэль, ты показал нам, что необходимо для того, чтобы стать величайшим. Нужно всего лишь всё», — говорится в сообщении пресс-службы Nike.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеоролик на нашем сайте:

В октябре 2024 года Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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