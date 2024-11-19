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Рафаэль Надаль сыграет в одиночном разряде на Кубке Дэвиса с Нидерландами

Рафаэль Надаль сыграет в одиночном разряде на Кубке Дэвиса с Нидерландами
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль проведёт матч в одиночном разряде в матче Кубка Дэвиса — 2024 против Нидерландов на стадии 1/8 финала. Легендарный испанец сразится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Встреча пройдёт сегодня, 19 ноября, и начнётся не ранее 19:00 по мск. Этот матч может стать последним в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет.

Во втором матче одиночного разряда третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором.

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который стартует сегодня в Малаге (Испания) и завершится 24 ноября.

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