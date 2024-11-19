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Энди Роддик восхитился прогрессом Янника Синнера

Энди Роддик восхитился прогрессом Янника Синнера
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Бывший теннисист, чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик восхитился победным выступлением итальянца Янника Синнера на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Не знаю, можем ли мы перехвалить этого парня за то, как он играл на прошлой неделе. Просто не было ошибок, он промахивался, может быть, один или два раза за сет, но с правильного удара, ошибки были агрессивные. Если вспомнить Синнера три года назад, то мы думали: «Ладно, у него хорошая подача, но не великолепная. Может быть, он не так силён, как мог бы быть. Может быть, когда он станет сильнее, он будет выходить из углов корта в больших матчах. Может, он немного зажимается». Ничего из этого больше не существует. Вот это прогресс», — приводит слова Роддика Tennis World USA.

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